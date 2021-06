Warszawa. Karambol i wypadek na S8. Utrudnienia potrwają kilka godzin

Karambol na trasie S8. Do zderzenia trzech ciężarówek i jednego samochodu osobowego doszło w rejonie węzła Warszawa Zachód. Trasa była zablokowana w obydwu kierunkach

Do wypadku na S8 doszło we wtorek przed godziną 15 na trasie w kierunku Białegostoku na wysokości węzła Warszawa Zachód. - Z pierwszych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia trzech ciężarówek i jednego samochodu osobowego - powiedział starszy sierżant Rafał Markiewicz z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Warszawa. Wypadek na S8. Utrudnienia potrwają kilka godzin

- W wyniku zdarzenia droga na S8 jest zablokowana. Po drugiej stronie wylądował śmigłowiec LPR, który zablokował drugi kierunek jazdy - przekazał sierżant Rafał Markiewicz, dodając, że po godzinie 16 śmigłowiec odleciał i jezdnia w kierunku Poznania została odblokowana. Udrożniony również został jeden pas w kierunku Białegostoku.

Z kolei dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA podał, że w wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. - Droga została zablokowana w obydwu kierunkach. Przewidywany czas trwania utrudnienia to około 2,5 godzin - dodał.

RadioZET.pl/PAP