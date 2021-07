Pijani agresorzy chcieli pobić młodego chłopaka. "Piękny gest kierowcy autobusu"

Do ataku dwóch mężczyzn na młodego chłopaka doszło w okolicy Okęcia na ulicy Krakowskiej w Warszawie. Świadkiem napaści był pan Mateusz, kierowca miejskiego autobusu w stolicy. "To wideo to najlepszy dowód na to, że kierowcy naprawdę muszą mieć oczy dookoła głowy" - czytamy na profilu facebookowym Miejskich Zakładów Autobusowych.

Na wideo opublikowanym przez MZA widać, jak dwóch agresorów zbliża się do pieszego niedaleko przejścia dla pieszych. W pewnym momencie dochodzi do rękoczynów. Wszystkiemu przygląda się kierowca autobusu linii 124, który akurat czeka na światłach. O sytuacji MZA poinformowała pasażerka.

Atak na młodego chłopaka w Warszawie. Kierowca autobusu zachował zimną krew

"Dziś w Warszawie przypadkowy młody chłopak został zaczepiony przez bandziorów. Chcieli go pobić. Piękny gest kierowcy autobusu” – czytamy na profilu MZA, który cytuje pasażerkę.

Pan Mateusz przyznał, że stojąc na światłach, od razu zwrócił uwagę na pijanego mężczyznę, który przeszedł przez 6-pasmową jezdnię w niedozwolonym miejscu. Widząc, że lada chwila dojdzie do bójki, otworzył przednie drzwi i krzyknął, by zaczepiony pasażer szybko wbiegł do autobusu. Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie

"Dzięki temu, że uwagę dwóch mężczyzn odwróciła kierująca pojazdem tuż przy pasach, przechodzień mógł schronić się w pojeździe przed atakiem agresorów" - poinformowały MZA.

Adam Stawicki, rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie przekazał polsatnews.pl, że zgodnie z relacją kierowcy napastnicy najprawdopodobniej byli pijani.

Sprawa nie została zgłoszona na policję. - My takich zdarzeń nie zgłaszamy. Zachowanie kierowcy sprawiło, że nie doszło do przestępstwa - dodał rzecznik.

