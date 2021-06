W poniedziałek późnym wieczorem na warszawskim Mokotowie postrzelony został kierowca taksówki. Mężczyzna trafił do szpitala, a jego życiu na szczęście nic nie zagraża. Policja cały czas poszukuje napastnika.

Warszawa. Do zdarzenia, o którym informowało m.in. TVN Warszawa, doszło w poniedziałek późnym wieczorem przy ul. Puławskiego 138 A na stołecznym Mokotowie.

- Ok. godz. 23.30 do taksówki wsiadł najprawdopodobniej obywatel Tadżykistanu. Kierowcą również był obywatel tego kraju. W pewnym momencie pasażer przyłożył broń do siedzenia kierowcy i oddał strzał, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia - przekazała w rozmowie z TVN Warszawa Iwona Kijowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II na Mokotowie.

Warszawa. Kierowca taksówki postrzelony. Policja szuka sprawcy

Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale zdaniem lekarzy jego stan zdrowia nie pozwala jeszcze na to, aby mógł zostać przesłuchany.

Policja cały czas szuka sprawcy. Apeluje również do świadków zdarzenia. Każdy, kto coś wie w tej sprawie lub ma np. nagranie dotyczące tej sytuacji może się zgłosić do komendy przy ul. Malczewskiego na Mokotowie.

RadioZET.pl/PAP/TVN Warszawa