Kobieta urodziła dziecko stojąc w korku na Wisłostradzie

Na Wisłostradzie do policjantów z ruchu drogowego podjechał samochód. Chwilę wcześniej kobieta urodziła w nim dziecko. Funkcjonariusze wezwali karetkę, która zabrała oboje do szpitala

Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek około południa na Wisłostradzie. Policjanci ze stołecznego wydziału ruchu drogowego prowadzili tam swoje czynności. W ich trakcie podjechał do nich samochód, w którym byli - kobieta z urodzonym przed chwilą dzieckiem oraz mężczyzna. Osoby te poprosiły policjantów o pomoc.

Funkcjonariusze skontaktowali się z dyspozytorem pogotowia. Podali dokładnie, gdzie znajduje się samochód, żeby karetka mogła jak najszybciej dojechać

- powiedział mł. asp. Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Warszawa. Kobieta urodziła dziecko w samochodzie na Wisłostradzie

Karetka zabrała kobietę i noworodka do jednego z warszawskich szpitali. Dziecko było całe i zdrowe.

W składzie załogi radiowozu była policjantka, która do czasu przyjazdu pogotowia wspierała psychicznie mamę dziecka.

