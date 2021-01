Kolejne awarie ciepłownicze w stolicy. Wiele budynków bez energii cieplnej

Kolejna awaria ciepłownicza w Warszawie. Mieszkańcy co najmniej 20 budynków nie mają dopływu energii cieplnej. Naprawa uszkodzenia ma potrwać co najmniej do godziny 22.00.

W poniedziałek doszło do serii awarii ciepłowniczych - łącznie czterech. Późnym popołudniem ciepła zostali pozbawieni mieszkańcy kilkunastu budynków. Dostawca energii cieplnej w stolicy Veolia Energia Warszawa poinformowała na stronie internetowej o awarii w rejonie ulicy Łojewskiej. Awaria dotyczy w sumie kilkunastu budynków przy ul. Chodeckiej, Suwalskiej i Łojewskiej. Jej usunięcie planowane jest do godz. 22.00.

Warszawa. Kolejna awaria ciepłownicza, mieszkańcy kilkunastu budynków bez dostawy energii cieplnej

Jest to czwarta awaria ciepłownicza w poniedziałek. W ten dzień łącznie 30 bloków zostało pozbawionych ciepła. Ok. godz. 10.20 przerwy w dostawach ciepła nastąpiły w rejonie ul. Puławskiej. Awaria dotyczyła budynków przy ul. Bielawskiej, Merliniego, Puławskiej 107B, 107D i 107E. Jej usunięcie planowane było do godz. 20. Od godz. 11.50 w rejonie ul. Dzielnej nastąpiła przerwa w dostawach ciepła. Budynki objęte wyłączeniem znajdowały się przy ul. Anielewicza 7 i 9, Dzielnej 2, 4, 6, Pawiej 4 oraz Zamenhofa 5 i 7. Usunięcie awarii planowane było do godz. 17. Problemy z ogrzewaniem i ciepłą wodą od godz. 11.30 mieli też mieszkańcy ul. Elekcyjnej 37, ul. Bitwy pod Lenino 1 oraz Górczewskiej 91. Przywrócenie dostaw ciepła również miało nastąpić do godz. 17.

Wieczorem ciepła zostali pozbawieni też mieszkańcy okolic ul. Kredytowej – piąta już z kolei awaria objęła 8 budynków, o czym Veolia Energia Warszawa poinformowała na swojej stronie internetowej. Awaria dotyczy budynków w okolicy: pl. Dąbrowskiego 2/4, Jasna 26, Kredytowa 3, Kredytowa 3a, Kredytowa 7, Kredytowa 5, Kredytowa 9 oraz Świętokrzyska 18a. Jej usunięcie planowane jest do wtorku do południa

W stolicy w ciągu ostatnich dni wystąpiło już kilka awarii sieci ciepłowniczej. Tylko w czwartek nastąpiła przerwa w dostawach ciepła również w rejonie ul. Brązowniczej 1B, ul. Kondratowicza 49, w rejonie al. Komisji Edukacji Narodowej 46 oraz Gagarina, Nabielaka, Sułkowickiej i Tatrzańskiej. W środę wieczorem ogrzewania nie miały z kolei cztery budynki w okolicy ul. Zagłoby oraz po dwa przy ul. Keniga i Orląt Lwowskich, we wtorek - kilkadziesiąt budynków w rejonie ul. Tynieckiej i ul. Jagiellońskiej, a w zeszły poniedziałek siedem budynków w rejonie ul. Solec. Natomiast w piątek (15 stycznia) po uszkodzeniu rury sieci ciepłowniczej na ul. Jagiellońskiej ogrzewania nie było w ponad 60 praskich budynkach, później tego dnia do awarii doszło też na Kabatach, a jej skutki dotknęły prawie 20 budynków. Do kolejnej awarii sieci ciepłowniczej doszło także w sobotę (16 stycznia) na ul. Jagiellońskiej, krótko po naprawie poprzedniej.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP