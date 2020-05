"List": kara 10 tys. zł za happening uchylona. RPO: "Kompletnie bez refleksji"

Happening odbył się 6 maja. Na cztery dni przed planowanymi wyborami grupa artystów przeszła ulicami Warszawy sprzed Poczty Głównej pod Sejm. Nieśli wielki banner w kształcie listu z napisem "Żyć, nie umierać". Uczestnicy chcieli wyrazić sprzeciw wobec forsowanych przez PiS planów organizacji wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej.

Artyści przekonywali, że stosowali się do restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. Mieli na sobie maseczki i zachowywali wymagany dystans, mimo to - na podstawie policyjnej notatki Sanepid nałożył na nich karę w wysokości 10 tys. zł.

O sprawie poinformował na Twitterze rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Według RPO naliczona kara była "rażąco surowa i niesprawiedliwa".

Nieco więcej rzecznik powiedział na antenie TVN24. W programie "Fakty po Faktach" ocenił, że decyzja Sanepidu była wydana "kompletnie bez refleksji, bez analizy stanu faktycznego, tylko na podstawie notatki policji".

Ustawę, która pozwoliła na wprowadzenie tak wysokich kar finansowych nazwał "niezwykle bezwzględną".

Widełki kar za przekraczanie reżimu sanitarnego są ustawione na poziomie od pięciu tysięcy do 30 tysięcy złotych. Co więcej, jak kara zostanie nałożona, to jest natychmiastowa wymagalność