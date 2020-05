Spotkanie z tym gadem może być śmiertelnie niebezpieczne. Mowa o żmii zygzakowatej, która w maju ma okres godowy. Leśnicy ostrzegają, by uważać podczas spacerów. W których warszawskich lasach najczęściej można spotkać żmiję?

Żmija zygzakowata (vipera berus) to jedyny jadowity wąż żyjący w Polsce. Ukąszenia są rzadkie, jednak mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Żmija zygzakowata lubi miejsca dobrze nasłonecznione - polany, łąki i lasy. Odgłosy ludzkie zazwyczaj ją odstraszają, czasem jednak gad próbuje odstraszyć potencjalnego napastnika.

"Zwija swoje ciało, unosi głowę i głośno syczy. Należy wtedy zachować dystans co najmniej metra, nie wykonywać gwałtownych ruchów i nie drażnić jej"- radził Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych w rozmowie z portalem se.pl.

Żmija zygzakowata w Warszawie. Gdzie można ją spotkać?

Wiosna sprawiła, że żmije zygzakowate wypełzły ze swoich kryjówek i mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców miast. Jak informuje Radio Kolor, leśnicy odbierają coraz więcej zgłoszeń dotyczących licznego występowania tych gadów. W maju na SOR Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach zgłosił się mężczyzna ukąszony przez żmiję zygzakowatą.

Żmiję można poznać po "sercowatej" głowie, wyraźnie wyodrębnionej od reszty sylwetki, i charakterystycznym zygzaku wzdłuż ciała (tzw. wstędze kainowej). Ulubionym środowiskiem tych gadów są polanki, podmokłe lasy, stosy kamieni na pograniczu pól i lasów. Miejscem rozrodu mogą być nawet przydomowe ogródki skalne.

Żmije zygzakowate można spotkać praktycznie w każdym lesie. Jednak w niektórych tych jadowitych osobników występuje więcej. Według Andżeliki Gackowskiej ze stołecznych lasów miejskich żmije możemy spotkać w Lesie Młocińskim, Lesie Kabackim czy w Lesie Sobieskiego. "Tam, gdzie mamy polany i łąki możemy się spodziewać takich gadów" - podsumowała.

Żmija zygzakowata - co robić, gdy ukąsi?

Żmija zygzakowata (vipera berus) jest jedynym jadowitym wężem żyjącym w Polsce. Najczęściej można ją spotkać na przełomie kwietnia i maja, gdy ma okres godowy. W razie ukąszenia natychmiast trzeba szukać pomocy lekarskiej.

Jad tego gada jest bardzo toksyczny i działa przede wszystkim na układ krążenia, wywołując objawy podobne do wstrząsu anafilaktycznego. Objawy zatrucia mogą nastąpić w ciągu kilku-kilkunastu minut od ukąszenia. Pamiętajmy, że ukąszenie żmii zygzakowatej jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i wymaga specjalistycznej pomocy medycznej.

Dla osób uczulonych na jad żmii ukąszenie może się skończyć tragicznie. "Nawet, jeśli nie jesteśmy uczuleni, to na pewno wystąpi bardzo bolesne ukąszenie i będziemy musieli pojechać do szpitala po to, żeby otrzymać surowicę. Uważajmy na te zwierzęta - ostrzegała Andżelika Gackowska.

