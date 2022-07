Mężczyzna topił się w stawie. W ostatniej chwili uratowali go mundurowi z patrolu

Policjant i strażak rzucili się do stawu w Parku Koziorożca w Warszawie, by ratować topiącego się w nim starszego mężczyznę. Nie był on w stanie samodzielnie wydostać się z wody. Szybka akcja ratunkowa zapobiegła tragedii.

Policja w Warszawie poinformowała o groźnym zdarzeniu, do którego doszło we wtorek w Parku Koziorożca. "Po godzinie 13, patrolując teren parku, funkcjonariusze zostali zaalarmowani o mężczyźnie, który się topi. Po dotarciu na miejsce zauważyli znajdującego się w wodzie mężczyznę, u którego doszło do zachłyśnięcia, ponadto nie był w stanie samodzielnie wydostać się ze zbiornika" – relacjonował podkom. Karol Cebula z Komendy Rejonowej Policji III dla Ochoty, Ursusa i Włoch.

Mężczyzna topił się w stawie w Warszawie. Uratowali go mundurowi z patrolu

Jak poinformowała policja, dzielnicowy aspirant sztabowy Tomasz Duma wspólnie ze strażakiem PSP, młodszym ogniomistrzem z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Warszawie Rafałem Leszczyńskim, uratowali starszego mężczyznę. Policjant i strażak - wraz z innymi ludźmi - wyciągnęli tonącego na brzeg.

"Patrol natychmiast przystąpił do działań ratowniczych. Wspólnie z osobami postronnymi wyciągnęli tonącego na brzeg. Funkcjonariusze do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia monitorowali stan poszkodowanego i udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej" - dodał podkom. Karol Cebula. Po przyjeździe karetki mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu dalszej pomocy.

"W czasie wakacji funkcjonariusze policji wspólnie ze Strażakami Państwowej Straży Pożarnej patrolują tereny, na których położone są zbiorniki wodne. Wspólne działania służb mają na celu zapobiegać zagrożeniom mogącym występować nad akwenami wodnymi. Dotyczy to szczególnie okresu wakacji" - przypominają policjanci.

RadioZET.pl/PAP - Paweł Auguff/KRP III Ochota, Ursus, Włochy