Mieszkanka Warszawy najadła się strachu. W jej mieszkaniu grasował wąż

Strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali zgłoszenie od jednej z mieszkanek bloku przy ulicy Wrzesińskiej na Pradze-Północ po godzinie 10. - Kobieta zgłosiła, że w jej mieszkaniu rozgościł się wąż - poinformował Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej. Funkcjonariusze natychmiast wyruszyli z odsieczą.

Wąż pełzał po mieszkaniu w Warszawie. "Tu był. Przysięgam, był tutaj!"

Gdy Straż Miejska pojawiła się na miejscu, okazało się, że nieproszony gość zdążył się już ukryć. Przerażona kobieta na dowód, że wąż jest realny, pokazała nagranie z telefonu komórkowego. "Tu był. Przysięgam, był tutaj!" - zapewniała funkcjonariuszy rozemocjonowana mieszkanka dzielnicy, cytowana na Twitterze Ekopatrolu.

Strażnicy rozpoczęli poszukiwania gada. Znaleźli go w nietypowym miejscu. Wąż zmęczony przygodą, schował się w schowku na pościel. Został bezpiecznie odłowiony i przewieziony do Centrum CITES na terenie warszawskiego ZOO. - Fachowcy potwierdzili, że jest to lancetogłów mleczny, zwany także wężem królewskim - przekazał Jabraszko. Na szczęście okazało się, że gad nie jest jadowity.

Lancetogłów mleczny występuje na kontynencie amerykańskim od Ekwadoru do Kanady. Nazwa wąż mleczny wzięła się od mitu, jakoby węże te ssały mleko krów. "Jest to oczywiście fałsz. Przekonanie to wzięło się prawdopodobnie stąd, iż węże te znajdowane są często w pobliżu obór, gdzie znajdują się chłodne, sprzyjające warunki do odpoczynku oraz polowania na znajdujące się tam gryzonie" - przekazała Straż Miejska. Wąż mleczny jest bardzo podobny do groźnego jadowitego węża koralowego, ale na szczęście nie stanowi zagrożenia.

RadioZET.pl/PAP/Straż Miejska