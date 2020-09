Zmiany na moście Poniatowskiego. Będzie bezpieczniej dla rowerzystów?

Na moście Poniatowskiego szykują się zmiany. Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział postawienie fotoradarów w okolicach wiaduktu, a następnie przeniesienie buspasa na lewą stronę jezdni. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów.

Most Poniatowskiego nie jest mostem bezpiecznym dla rowerzystów. W 2018 roku doszło tu do wypadku, w którym zginęła 17-latka. Zarząd Dróg Miejskich chce, by przeprawa była bezpieczniejsza dla fanów jednośladów.

Znajdujący się w centrum stolicy most Poniatowskiego to popularna przeprawa zarówno wśród rowerzystów, jak i pieszych. Aby poprawić bezpieczeństwo tych pierwszych, w ciągu ostatnich lat pojawiało się kilka pomysłów, m.in. kładka rowerowa. Pomysł jednak upadł. "Na moście Poniatowskiego trudno byłoby zbudować taką kładkę rowerową jak na przykład pod mostem Łazienkowskim. To jest inna budowa, mamy tam wieżyce, trudno byłoby tam zbudować taką infrastrukturę, a poza tym jest to obiekt zabytkowy, więc wszystko się wiąże ze zgodą konserwatora zabytków" - tłumaczył rzecznik ZDM-u Jakub Dybalski w rozmowie z Meloradiem.

Zmiany na moście Poniatowskiego. Najpierw fotoradary

Zarząd Dróg Miejskich, po otrzymaniu pozytywnej opinii konserwatora zabytków, rozpisał przetarg na sześć fotoradarów. Mają one zostać umieszczone na moście Poniatowskiego w ciągu najbliższych miesięcy. "Fotoradary są niezbędne. Myśląc o jakichkolwiek zmianach na moście Poniatowskiego, trzeba doprowadzić do tego, żeby uspokoić tam ruch, aby kierowcy przestrzegali ograniczenia prędkości" - powiedział Dybalski, przypominając, że na moście obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Następnym krokiem ma być przeniesienie buspasa z prawej na lewą stronę jezdni, aby pojawiło się więcej miejsca. Wszystko po to, by rowerzyści mogli swobodniej poruszać się po prawej stronie. "To najlepsze rozwiązanie dla fanów jednośladów, jakie możemy zaproponować" - przekonywał rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Prace mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystom na moście Poniatowskim są pokłosiem wypadku sprzed 2 lat, gdy śmiertelnie potrącona została tam młoda rowerzystka. 17-latka poruszała się rowerem po chodniku. W pewnym momencie w miejscu, gdzie jest on bardzo wąski, minęła innego rowerzystę jadącego w przeciwnym kierunku. Straciła równowagę i upadła na jezdnię, prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu. Przedstawiciele Warszawskiej Masy Krytycznej postawili na moście biały rower, który ma ją upamiętniać.

