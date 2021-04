Mężczyzna wypadł z okna szpitala MSWiA. Zginął na miejscu

Do tragedii doszło w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w piątek po godz. 22. Jak podaje Onet, powołując się na ustalenia policji, 41-letni pacjent wypadł z okna na trzecim piętrze, gdzie znajduje się m.in. oddział dla chorych na COVID-19.

Warszawa. Pacjent wypadł z okna szpitala MSWiA

- W piątek, po godz. 22, z okna na trzecim piętrze budynku szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej, na którym mieści się obecnie oddział covidowy, wypadł 41-letni mężczyzna. Natychmiast podjęte zostały czynności reanimacyjne, ale nie udało się go uratować - przekazał w rozmowie z Onetem Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji.

Informację potwierdził wicedyrektor szpitala MSWiA Artur Zaczyński. Mężczyzna miał trafić do placówki po próbie samobójczej. - My nie odmawiamy nikomu pomocy, jeżeli jest w stanie zagrożenia życia, niezależnie od tego, czy ma COVID-19, czy nie - powiedział Onetowi dr Zaczyński. Jak dodał, pacjent "przebywał na bloku pooperacyjnym, dostał leki, wyciszył się". - Natomiast w piątek wieczorem podjął prawdopodobnie kolejną próbę samobójczą i - jak wszystko na to wskazuje - wyskoczył przez okno - dodał lekarz.

Policjanci ustalą teraz przyczyny i okoliczności tragedii. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie. Śledztwo trwa - poinformował Rafał Retmaniak z KSP.

W Polsce osoby w kryzysie psychicznym lub borykające się z myślami samobójczymi mogą zadzwonić na bezpłatny telefon Centrum Wsparcia - 800 70 2222, który jest czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w święta. Pomoc można znaleźć także na stronie internetowej www.liniawsparcia.pl.

