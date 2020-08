Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na terenie nadwiślańskiej plaży "Poniatówka", blisko Mostu Poniatowskiego oraz Stadionu Narodowego. Do patrolujących ten teren strażników miejskich podeszło dwóch mężczyzn. Zdenerwowani poinformowali funkcjonariuszy, że po plaży, wymachując zakrwawionym nożem, porusza się mężczyzna, którego ubranie również było we krwi.

fot. strazmiejska.waw.pl

fot. strazmiejska.waw.pl

Strażnicy natychmiast podjęli interwencję i powiadomili o zagrożeniu przebywający w pobliżu patrol policji. Funkcjonariusze wspólnie odnaleźli mężczyznę w chwili, gdy zaczepiał wypoczywających na plaży ludzi. Po odebraniu mu noża, wyprowadzeniu z plaży i umieszczeniu w przedziale przewozowym radiowozu, wezwano pogotowie ratunkowe.

Mężczyzna został też poddany badaniu na trzeźwość. Wynik badania, wynoszący 1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu sprawił, że 35-letniego obywatela Ukrainy odwieziono do warszawskiej izby wytrzeźwień.

RadioZET.pl/strazmiejska.waw.pl