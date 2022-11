"Pociąg uderzył w człowieka, który zginął". Kolejna taka tragedia

Wypadek wydarzył się we wtorek po godzinie 14 na wysokości ulicy Tynkarskiej. - Pociąg uderzył w człowieka, który zginął - powiedział PAP oficer prasowy włochowskiej policji sierż. sztab. Jakub Pacyniak. Policjant dodał, że na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, jakiej płci jest ofiara.

Warszawa. Kolejny wypadek na torach. Nie żyje jedna osoba

"W związku ze zdarzeniem pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut. Ponadto, pociąg SKM linii S1: nr 99540/1 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 14.01) do stacji Otwock został odwołany na odcinku Warszawa Ursus Niedźwiadek-Otwock, nr 99344/5 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 15.33) do stacji Pruszków został odwołany w całej relacji" - przekazała Szybka Kolei Miejska.

Informację potwierdził rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. - Do potrącenia doszło o godzinie 14.05 na odcinku Warszawa Włochy-Pruszków. Osoba postronna wtargnęła na tory podmiejskie w miejscu, gdzie nie ma przejścia - powiedział.

- Na chwilę obecną ruch odbywa się po jednym torze. Jesteśmy gotowi do przywrócenia ruchu, gdy tylko służby zakończą swoją pracę - dodał. W związku z wypadkiem występują utrudnienia w kursowaniu pociągów na liniach SKM S1 i KM R1.

To kolejny taki śmiertelny wypadek w stolicy. W poniedziałek rano koło stacji PKP Warszawa Gocławek na torach zginęła kobieta. Utrudnione było kursowanie pociągów SKM linii S1 oraz KM linii R7 na linii Warszawa-Dęblin.

RadioZET.pl/PAP - Marta Stańczyk