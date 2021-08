Potrącił pieszego na pasach, po czym dźgnął go nożem. "Zadał leżącemu trzy ciosy"

Stołeczna policja wyjaśnia okoliczności incydentu, który miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę w centrum Warszawy. Wówczas kierujący audi potrącił pieszego, a następnie wysiadł z samochodu i kilkukrotnie dźgnął go nożem.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Warszawy. Grupa mężczyzna szła ulicą Kruczą, a następnie przechodziła przez przejście dla pieszych na ulicy Nowogrodzkiej. Przechodzili na czerwonym świetle, dlatego zapewne nadjeżdżający z drugiej strony samochód się nie zatrzymał i potrącił jednego z nich.

Warszawa. Potrącił pieszego na pasach, po czym dźgnął go nożem

O sprawie zaalarmował świadek wypadku, który napisał do redakcji portalu Kontakt 24. "Po potrąceniu zatrzymał się, wyszedł z auta i zadał leżącemu trzy ciosy nożem. Na miejscu za chwilę zjawili się policjanci z pobliskiego komisariatu na Wilczej i zagrodzili teren. Przybyła także karetka, która zajęła się rannym" – relacjonował (cytat za: TVN Warszawa).

To, że incydent rzeczywiście miał miejsce, potwierdziła w rozmowie z TVN Warszawa Małgorzata Wersocka z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Około godziny 21.20 na przejściu dla pieszych doszło do awantury między kierowcą a pieszym. Kierowca wyjął niebezpieczne narzędzie i ranił pieszego – przekazała dziennikarzom.

Wiadomo już, że kierowca po całej sytuacji udał się na komisariat, aby zgłosić uszkodzenie auto, po czym został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Z kolei poszkodowany trafił do szpitala. WS momencie transportu i hospitalizacji był przytomny.

