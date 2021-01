Wypadek miał miejsce we wtorek wieczorem w Warszawie. Na torowisko wprost pod koła pędzącego pociągu wszedł mężczyzna. Maszynista hamował i dawał sygnały przechodzącemu. Niestety na miejscu doszło do tragedii.

Wypadek na torach w Warszawie. Jak poinformowała Polską Agencję Prasową nadkom. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, potrącenie miało miejsce przed godz. 16.00. Pociąg relacji Pilawa - Sochaczew potrącił osobę, która weszła na torowisko; mężczyzna ten zginął na miejscu.

Zanim to się stało maszynista hamował i dawał sygnały. Zarówno on, jak i obsługa pociągu byli trzeźwi. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Na miejsce udał się prokurator i grupa dochodzeniowo-śledcza. Z informacji Warszawskiego Transportu Publicznego wynika, że do potrącenia doszło na Pradze Południe, na szlaku Warszawa Gocławek – Warszawa Olszynka Grochowska.

Wskutek zdarzenia występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 oraz pociągów KM. SKM-ki w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut - informuje przewoźnik w mediach społecznościowych. Ponadto pociągi mogą jechać z pominięciem przystanku Warszawa Olszynka Grochowska. Na linii Otwock - Warszawa Wschodnia - Otwock wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM-KM. - Możliwe opóźnienia, odwołania oraz skrócone relacje pociągów - ostrzega WTP.

Pociąg KM, który ruszył z Pilawy przed godz. 15.00, a do Sochaczewa miał dotrzeć kwadrans po godz. 17.00, został odwołany od przystanku Warszawa Gocławek. Komunikację zastępczą stanowił inny pociąg KM jadący do Sochaczewa przez Gocławek z Dęblina.

