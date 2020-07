Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkom. Robert Koniuszy, do zdarzenia doszło w środę przed godziną 15 przy ulicy Jadźwingów na warszawskim Mokotowie.

- Przypadkowi przechodnie zauważyli, że około pół godziny wcześniej do kabiny sanitarnej weszła kobieta z dzieckiem na ręku. Czas, jaki tam spędzała, zaniepokoił widzące to osoby. Wobec powyższego o swoich spostrzeżeniach powiadomili policjantów - powiedział policjant.

- tłumaczył. Wskazał, że policjanci zapytali 32-latkę, dlaczego tak długo była wewnątrz i czy przyjmowała jakieś narkotyki. - Powiedziała, że wstrzyknęła sobie heroinę, po czym wydała im strzykawkę z odrobiną substancji w środku" - przekazał.

Dodał równocześnie, że funkcjonariusze wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego, aby zbadać stan dziecka. - Lekarz stwierdził, że dziewczynka jest w dobrej kondycji zdrowotnej - potwierdził.

Po sprowadzeniu fotelika ochronnego dla dziecka funkcjonariusze przewieźli dziewczynkę z jej matką do komendy policji. Następnie ustalili, kim jest ojciec dziecka i go wezwali. W trakcie sprawdzania go w policyjnym systemie okazało się, że jest poszukiwany przez tamtejszą prokuraturę do ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna zgodnie z dyspozycją prokuratora otrzymał od policjantów wezwanie do stawienia się na przesłuchanie. Następnie funkcjonariusze wydali mu dziecko