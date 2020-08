Jak przekazał ZTM organizacja prób i uroczystości będzie wiązała się ze zmianami tras autobusów komunikacji miejskiej. W środę do godz. 14 mogą wystąpić zmiany w kursowaniu autobusów przejeżdżających w rejonie pl. Piłsudskiego, zaś w czwartek w godzinach 12–17.30 autobusy linii E-2, 102, 106, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 pojadą trasami zmienionymi.

Autobusy linii zwykłych oraz przyspieszonych jadąc objazdem będą zatrzymywały się na napotkanych przystankach. Pojazdy linii E-2 zatrzymają się jedynie przy stacjach metra Centrum i Świętokrzyska

- podał ZTM w komunikacie. Dodatkowo dla linii, których autobusy z ul. Miodowej skręcą w Kapucyńską, w godz. 14.30–15.30 uruchomiony będzie zaraz za skrzyżowaniem dodatkowy przystanek Kapitulna 51. W środę wojskowi przeprowadzą również próby na pl. Piłsudskiego. Z tego powodu nie będzie można parkować na ul. Królewskiej wzdłuż Ogrodu Saskiego.

Warszawa. Uroczystości na pl. Piłsudskiego

W czwartek przez cały dzień wyłączone z parkowania będą: ul. gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza wraz z parkingami przed Dowództwem Garnizonu Warszawa i Hotelem Europejskim, parking przed Teatrem Wielkim - Operą Narodową na pl. Teatralnym, ul. Królewska na odcinku od ul. Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia, ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Senatorskiej do pl. Piłsudskiego wraz z parkingiem naprzeciwko budynku Metropolitan i ul. Fredry.

Ponadto, w czwartek w godz. 12-17 wyłączone z ruchu będą: ul. gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza, pl. Piłsudskiego, ul. Królewska na odcinku od ul. Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia, ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Fredry do pl. Piłsudskiego, ul. A. Fredry. W czwartek na czas przemarszu pododdziałów wojskowych ok. godz. 15.00-15.30 nastąpi, także czasowe wstrzymanie ruchu na ulicach: pl. Teatralny - Senatorska - Miodowa - Krakowskie Przedmieście - Królewska - pl. Piłsudskiego.

Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy - 6 sierpnia

Zwołane na 6 sierpnia posiedzenie Zgromadzenia Narodowego rozpocznie się o godz. 10 w Sejmie. Prezydent Andrzej Duda złoży wówczas przysięgę i obejmie urząd prezydenta na drugą kadencję. W związku z epidemią koronawirusa i przypadki zakażenia stwierdzonymi także wśród parlamentarzystów podczas Zgromadzenia mają obowiązywać szczególne środki ostrożności.

Następnie o godz. 11.15 nastąpi przyjęcie meldunku od Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Szefa Służby Ochrony Państwa na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, a o godz. 12 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP (Bazylika Archikatedralna Św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8).

Natomiast o godz. 14 rozpocznie się uroczystość Inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski na Zamku Królewskim. Z kolei o godz. 15.30 na pl. Piłsudskiego odbędzie się uroczystość przyjęcia Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi RP.

RadioZET.pl/PAP