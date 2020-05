Niedźwiedzie były nieodłącznym elementem krajobrazu Alei Solidarności. Wielu mieszkańców stolicy mogło je podziwiać, nie wchodząc do ogrodu zoologicznego. "To był taki stały, przesympatyczny element życia Warszawy" - piszą internauci. Niestety, po historii z mężczyzną, który wtargnął na wybieg i podtapiał niedźwiedzicę, zwierzęta zostały przeniesione wewnątrz zoo.

Sabina i Mała opuściły wybieg dostępny dla oczu przechodniów i zostały przeniesione w nowe miejsce - sąsiadujące z wybiegiem irbisów.

Zwierzęta już zapoznają się z nowym wybiegiem. Zanim jednak trafiły do nowego miejsca, musiały zostać znieczulone.

Nie było to łatwe przedsięwzięcie, chociaż niektórzy byli przekonani, że wystarczy przeprowadzić niedźwiedzice przez Park Praski… (a jeszcze inni wierzą, że mamy tunel łączący ZOO z wybiegiem niedźwiedzi – taka miejska legenda). Tak naprawdę niedźwiedzie były wprowadzone w narkozę, przeniesione do samochodu i przewiezione na teren ZOO

- czytamy w oświadczeniu warszawskiego zoo.

Sabina i Mała miały "zmienić miejsce zamieszkania" dopiero, gdy będą w sędziwym wieku. Niebezpieczny incydent z udziałem pijanego agresora sprawił, że przeprowadzkę zarządzono wcześniej. Zwierzęta trafiły tam, gdzie jesienią 2019 r. przeniesiono Tatrę – trzecią mieszkankę wybiegu przy Alei Solidarności.

Wybieg na terenie ZOO, na który trafiły teraz interwencyjnie Sabina i Mała, będzie jednak ich wybiegiem tymczasowym. Dostosujemy go, by był dla nich jak najwygodniejszy – m.in. wyposażymy w basen i deszczownię na upały, poprawimy gawry, ale docelowo dostaną nowy wybieg, specjalnie dla nich. Na to potrzeba jednak czasu i funduszy. Zbiórkę już organizuje Fundacja PANDA (niebawem podamy szczegóły)