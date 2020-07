Zwłoki 81-letniej kobiety w mieszkaniu. 27-latek z zarzutem zabójstwa

Zwłoki 81-letniej kobiety znaleziono w jednym z mieszkań na warszawskich Bielanach. Policjanci zatrzymali do sprawy 27-letniego mężczyznę.

Media nieoficjalnie podawały, że to wnuk zmarłej kobiety, a wcześniej pomiędzy nim a 81-latką dochodziło do konfliktów. Mężczyzna był zatrzymywany, miał również zakaz zbliżania się do babci.

Zwłoki 81-letniej kobiety na Bielanach. Zarzut zabójstwa usłyszał Łukasz L.

W czwartek prokuratura poinformowała, że podejrzanemu Łukaszowi L. przedstawiony został zarzut m.in. zabójstwa w zamiarze bezpośrednim 81-letniej kobiety.

"Podejrzany decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za zarzucony czyn grozi mu odpowiedzialność karna od 8 lat pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności" - przekazała PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Dodała, że mężczyzna w przeszłości był karany za czyn z art. 288 § 1 k.k., czyli uszkodzenie mienia oraz, że z uwagi na konieczność prawidłowego zabezpieczenia toku postępowania, na obecnym jego etapie, prokuratura nie udziela szczegółowych informacji o sprawie.

