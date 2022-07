"Wiking" z Bródna podejrzany o zgwałcenie 14-latki. Sprawę zgłosiła burmistrz Targówka

51-letni Robert K., zwany Wikingiem, jest jednym z organizatorów Wioski Słowian i Wikingów, którą prowadzi Fundacja “Gesta”. Jak pisze stołeczna "Wyborcza", 51-latek prowadził w szkołach prelekcje, bywał na piknikach, na których opowiadał o średniowiecznych zwyczajach.

Robert K. pracował w Wiosce Żywej Archeologii, która powstała kilka lat temu przy Domu Kultury Świt na Bródnie w Warszawie. Pomagało mu tam kilkoro wolontariuszy. Jedną z nich była 14-letnia dziewczynka. 51-latkowi zarzucono, że ją zgwałcił. Policję powiadomiła w tej sprawie burmistrz Targówka Małgorzata Kwiatkowska i matka dziewczynki.

"Wiking" z Bródna podejrzany o zgwałcenie 14-latki

“Wiking” został aresztowany 24 czerwca na podstawie artykułu 200 Kodeksu karnego, który mówi o obcowaniu płciowym z osobą poniżej 15. roku życia. Decyzją sądu Robert K. spędzi trzy miesiące w areszcie.

Prokuratura obecnie gromadzi dowody w sprawie i ustala, czy 51-latek nie wykorzystał innych małoletnich. Stołeczna "Wyborcza" nieoficjalnie ustaliła, że Robert K. był widywany z dziewczynką, która nie była z nim spokrewniona, ani nie była pod jego opieką. 51-latek chodził z nią na imprezy i na kolacje do restauracji. Widywani byli również w parku czy na basenie. Było to na tyle ostentacyjne, że do urzędu dzielnicy Targówek zaczęły spływać doniesienia w tej sprawie.

- Jeżeli do urzędnika docierają niepokojące informacje, to jako funkcjonariusz publiczny ma obowiązek złożyć takie zawiadomienie - wyjaśnił w rozmowie z "Wyborczą" Rafał Lasota, rzecznik dzielnicy Targówek. Robert K. realizował projekty dla urzędu i prezentował swoje pokazy także na zlecenie szkół, domów kultury czy ośrodków sportu. Teraz urząd przekaże umowy zawarte z Fundacją "Gesta" ratuszowi, który ma sprawdzić ewentualne nieprawidłowości.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Stołeczna Gazeta Wyborcza