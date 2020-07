Warszawa. Jak złożyć wniosek o "300 plus" na wyprawkę dla dziecka?

"300 plus" w Warszawie - nabór do programu "Dobry start" ruszył z początkiem lipca. Jak starać się o dofinansowanie dla dziecka? Sprawdź, czy należy ci się "300 plus" i jak w stolicy złożyć wniosek o tzw. wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł.

Nabór wniosków do programu "Dobry start", potocznie zwanego "300 plus" ruszył z początkiem lipca. Rządowy program to wsparcie dla rodzin, które chcą sfinansować swojemu dziecku wyprawkę szkolną. Rodzice mogą składać wnioski o dofinansowanie w wysokości 300 zł. Kto może starać się o "300 plus" i jak złożyć wniosek?

300 plus. Startuje nabór wniosków o świadczenie

300 plus w Warszawie. Dla kogo?

Kwotę 300 zł rodziny otrzymają raz w roku, na każde dziecko uczące się w szkole. Dochody rodziców nie grają roli.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje każdemu uczącemu się dziecku, aż do ukończenia przez nie 20 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych można je otrzymać do 24. roku życia.

Uwaga. Program "300 plus" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola lub "zerówki".

300 plus w Warszawie. Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie "Dobry Start" może zgłosić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, a także dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

300 plus w Warszawie. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o "Dobry Start" można składać już od 1 lipca poprzez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia zapotrzebowanie na świadczenie "300 plus" można składać drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Sprawdź punkty przyjmowania wniosków.

300 plus w Warszawie. Kiedy złożyć wniosek?

Aby dostać świadczenie "300 plus", należy złożyć wniosek. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, np. we wrześniu, październiku czy listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Ważne jest, aby wniosek złożyć do 30 listopada.

Do składania wniosków jak najszybciej zachęcała minister rodziny Marlena Maląg.

Dzięki temu pieniądze szybciej trafią na konta i pozwolą na swobodne zakupy. W tegorocznej edycji mamy zabezpieczone w budżecie państwa 1,42 mld zł na realizację programu

– zachęcała do udziału w programie minister rodziny.

Dobry start. Prawie pół miliona wniosków o 300 plus

