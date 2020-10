Pożar garażu podziemnego. Straż pożarna ewakuowała 150 osób, spłonęło 20 aut

Wola. W garażu podziemnym przy ulicy Górczewskiej 181 w Warszawie doszło do pożaru — paliło się kilka aut. Straż pożarna ewakuowała 150 mieszkańców.

Do pożaru w parkingu podziemnym na Woli przy ulicy Górczewskiej 181 w Warszawie doszło w piątek nad ranem. Po godzinie 7:00 Rafał Konopka, rzecznik prasowy stołecznej straży pożarnej przekazał w rozmowie z serwisem TVN Warszawa, że dym dostał się na klatkę schodową, dlatego służby zdecydowały o ewakuacji mieszkańców.

Do pożaru aut w parking podziemnym doszło w piątek nad ranem przy ulicy Górczewskiej 181 na warszawskiej Woli. Jak przekazał reporter TVN Warszawa, służby mają utrudnioną pracę ze względu na wysoką temperaturę w podziemnym pomieszczeniu. Ponadto jest także ogromne zadymienie garażu.

"Cały czas trwa akcja. Pożar nie został jeszcze ugaszony. W garażu znajduje się kilkanaście, może ponad 20 samochodów. Jest duże zadymienie" – takie informacje przekazał po godzinie 8 Michał Konopka Polskiej Agencji Prasowej. Natomiast Karol Kierzkowski oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej przekazał, że z budynku ewakuowano 150 osób. Strażak podkreślił, że nie ma osób poszkodowanych.

Z najnowszych informacji wynika, że pożar został ugaszony - spłonęło 20 aut. Strażacy nadal prowadzą jednak swoje czynności. "Ponad 20 aut spłonęło, wiele innych zostało uszkodzonych, odymionych. Z sufitów poodpadał tynk. W garażu, podczas pożaru panowała bardzo wysoka temperatura" - przekazał Michał Konopka.

Ewakuowani mieszkańcy do swoich domów będą mogli wrócić wtedy, gdy pozwoli na to inspekcja budowlana i zostanie oddymiona klatka schodowa. W ocenie rzecznika straży pożarnej może to potrwać kilka godzin.

RadioZET.pl/TVN Warszawa/PAP