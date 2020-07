85-latek spowodował groźny wypadek. Był pod wpływem alkoholu

W Warszawie w tunelu w al. Prymasa Tysiąclecia doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się ze sobą trzy samochody. Ranna osoba została przewieziona do szpitala. Jeden z kierowców był pod wpływem alkoholu.

Jak przekazał Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji, 85-letni kierowca, który uczestniczył w wypadku, miał 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wypadek w Warszawie. 85-letni kierowca pod wpływem alkoholu

Do zderzenia pojazdów marek Opel i Toyota w tunelu doszło przed godziną 18:00 na al. Prymasa Tysiąclecia. Policja poinformowała, że jednym z aut kierował 85-letni mężczyzna. Miał on 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jedna osoba, która uczestniczyła w wypadku, została przewieziona do szpitala.

Wskutek zdarzenia zablokowane zostały dwa pasu ruchu w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich. Śledczy ustalają dokładny przebieg zdarzeń.

RadioZET.pl/PAP