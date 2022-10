Tragedia na torach przy stacji Warszawa Powiśle. Nie żyje mężczyzna

Wypadek zdarzył się we wtorek około godz. 13. Jadący w stronę centrum pociąg Kolei Mazowieckich potrącił mężczyznę, który wtargnął na tory.

Pasażerowie musieli się liczyć z utrudnieniami w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich na linii średnicowej podmiejskiej.

Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę k. stacji Warszawa Powiśle

O utrudnieniach poinformowała Szybka Kolej Miejska. "W związku z tym, pociągi SKM linii S1 i S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut. Ponadto, od godz. 13.10 do odwołania wszystkie pociągi w kierunku wschodnim pojadą przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Natomiast wszystkie pociągi w kierunku zachodnim pojadą przez podmiejską linię średnicową po torze przeciwnym do właściwego kierunku jazdy" - przekazała SKM.

"Od godziny 13.02 wprowadzono honorowanie biletów KM w pojazdach komunikacji miejskiej w 1 i 2 strefie biletowej" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Służby zakończyły pracę koło przystanku Warszawa Powiśle o godz. 16.40. "Przywracany jest rozkładowy ruch pociągów między Warszawą Wschodnią a Warszawą Zachodnią. Stopniowo normalizuje się sytuacja na Warszawskim Węźle Kolejowym" - poinformował zespół prasowy PKP PLK, cytowany przez TVN Warszawa.

RadioZET.pl/PAP/TVN Warszawa