Kierowca porsche potrącił śmiertelnie niepełnosprawnego przechodzącego przez ulicę Marszałkowską w nocy z 17 na 18 lipca. Aktywiści miejscy ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze wskazują, że w sprawie jest wiele niejasności. Nie wiadomo dokładnie, z jaką prędkością porsche jechało w chwili wypadku, choć policja przyznaje, że była ona wyższa niż dozwolona. Na zdjęciach widać, że maska pojazdu jest wgnieciona, uszkodzony jest też dach, a przednia szyba została rozbita.

Komenda Stołeczna Policji obwinia pieszego, który przeszedł w niedozwolonym miejscu. Aktywiści z MJN są przeciwnego zdania. Uważają, że niepełnosprawny miał prawo przejść przez ulicę w miejscu, w którym doszło do wypadku. Prawo o ruchu drogowym również mówi, że kierowca ma obowiązek zatrzymać pojazd i umożliwić przejście osobie niepełnosprawnej lub o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej. Pieszy, który zginął pod kołami porsche, poruszał się o kulach.

Wypadek z udziałem porsche. Zginął niepełnosprawny. Sprawcą motoryzacyjny patoinfluencer?

MJN w poniedziałek ogłosiło na Facebooku, że sprawcą wypadku jest motoryzacyjny patoinfluencer. Wieczorem policja przekazała, że 27-letni Patryk D. został aresztowany i czeka na rozmowę z prokuratorem.

Aktywiści jako dowód opublikowali zdjęcia pokazujące nick umieszczony na karoserii porsche, a także screen z tik toka patoinfluencera. Widać na nim licznik samochodu pokazujący prędkość przekraczającą 300 km/h.

„Chwalił się w social media jazdą 300 (!) km/h. W sobotę zebrał tego owoce: zabił pieszego poruszającego się o kulach. Wjechał w niego z taką siłą, że jego szczątki były rozrzucone na kilkanaście metrów. Ile musiał jechać? Policja nie podała tej informacji, za to zaczęła od razu przerzucać winę na ofiarę, pisząc kłamstwa o „przechodzeniu w niedozwolonym miejscu” - napisali aktywiści. Dodali, że „są to efekty budowanej przez lata «kultury» za****lania po ulicach jako stylu życia”. „Odpowiadają za to nie tylko patoinfluencerzy i wspierające ich organizacje i grupy, które należałoby potraktować jako przestępcze. To przede wszystkim wina polskiej policji, która latami zajmowała się rozdawaniem odblasków pieszym, zamiast infiltrować znane wszystkim grupy facebookowe poświęcone nocnym wyścigom po mieście i wyłapywaniem potencjalnych drogowych zabójców. Przecież sami chwalą się swoimi przestępstwami w sieci. Ale policja nie zrobiła z tym absolutnie NIC. Komenda Stołeczna Policji – na co czekacie? Mamy wam podać adresy tych stron i profili, które zachęcają do zabijania na ulicach?” - czytamy w poście stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Aktywiści zapowiedzieli, że nie pozwolą, by sprawa ucichła.

Według MJN sprawca wypadku mógł być uczestnikiem nielegalnych nocnych wyścigów Warsaw Night Racing. Jedna z takich „imprez” odbywała się w sobotę i zakończyła się przed północą, około pół godziny przed wypadkiem. „Gazeta Wyborcza” zapytała organizatorów WNR, czy kierowca, który potrącił śmiertelnie pieszego, uczestniczył w takim wyścigu. Zaprzeczyli, by mieli z kierowcą coś wspólnego. Zapewnili też, że ich spotkania są bezpieczne, bo "nie szaleją na drogach publicznych, a tym bardziej w centrum miasta".

RadioZET.pl/Miasto Jest Nasze/"Gazeta Wyborcza"/"Super Express"/oprac. AK