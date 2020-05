Więził, gwałcił 23-latkę i zmuszał ją do prostytucji. Straszył, że zabije

Mieszkaniec Ząbek więził i zmuszał do prostytucji oraz obcowania płciowego 23-letnią obywatelkę Ukrainy. Mężczyzna znęcał się nad swoją ofiarą i groził jej śmiercią. Agresor trafił do tymczasowego aresztu i usłyszał zarzuty popełnienia łącznie pięciu przestępstw. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.