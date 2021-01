Napad na sklep. Nie żyje właściciel, policja szuka sprawcy

Napad na sklep w podwarszawskich Ząbkach zakończył się tragicznie. Do dramatu doszło w niedzielę. W wyniku napaści zmarł 67-letni właściciel sklepu. Policja szuka sprawcy przestępstwa.

Napad na sklep pod Warszawą. Policjanci poszukują sprawcy napadu na 67-letniego właściciela sklepu w Ząbkach (Mazowieckie) - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik wołomińskiej policji asp. sztab. Tomasz Sitek. Dodał, że 67-latek zmarł w szpitalu kilka godzin po napadzie.

Napad na sklep pod Warszawą. Nie żyje właściciel

Jak przekazał rzecznik wołomińskiej policji do zdarzenia doszło w niedzielę w jednym ze sklepów przy ulicy Powstańców w podwarszawskich Ząbkach. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że 67-latek został zaatakowany we własnym sklepie - podkreślił asp. sztabowy. - Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala w Warszawie. Po kilku godzinach otrzymaliśmy informację, że zmarł - podał.

Wskazał, że sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz ich koledzy z komisariatu w Ząbkach. - Prowadzimy czynności w tej sprawie. Dążymy do ustalenia i zatrzymania sprawcy - zaznaczył. - Ze względu na dobro śledztwa na tym etapie nie udzielamy więcej informacji - dodał.

RadioZET.pl/PAP