Nieopodal centrum handlowego Promenada w Warszawie 32-latek zabił swojego znajomego, uderzając go wielokrotnie cegłą w głowę. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mogli mieć związek ze śmiercią 39-latka. Jeden z nich usłyszał zarzut zabójstwa, a drugi nieudzielenia pomocy ofierze.

Do zabójstwa w okolicach centrum handlowego Promenada na warszawskiej Pradze Południe doszło kilka dni temu. – Przechodzień spacerujący z psem w okolicy ogródków działkowych zauważył bezdomnych mężczyzn. Zaniepokoił go widok jednego z nich, ponieważ wszystko wskazywało na to, że nie żyje – przekazała nadkom. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Warszawa. 32-latek zabił znajomego cegłą

Na miejsce została wezwana policja, która po odnalezieniu zwłok 39-letniego mężczyzny zatrzymała dwóch jego znajomych. Jak ustalili śledczy, mężczyźni wcześniej wspólnie spożywali alkohol. – Wnikliwe czynności kryminalne i dochodzeniowe, przeprowadzone pod nadzorem prokuratora oględziny i zeznania świadków pozwoliły ustalić, że na miejscu zdarzenia najprawdopodobniej doszło do zabójstwa – podała policjantka.

– 32-latek podczas libacji zdenerwował się na kolegę i zaatakował go cegłą, uderzał go wielokrotnie w głowę. Z kolei trzeci z mężczyzn nie zareagował ani też nie udzielił mu pomocy – podkreśliła.

Obaj zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe, gdzie 32-latek usłyszał zarzut zabójstwa oraz uszkodzenia ciała. – Jak dowiedli funkcjonariusze, kilkanaście dni wcześniej podejrzany zadał rany na szyi 39-latkowi – dodała policjantka. Z kolei 59-latek usłyszał zarzut za nieudzielenie pomocy. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowy areszt.

