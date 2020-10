Zaginęła Wiktoria Trojanowska. 16-latka może przebywać w Warszawie

Wiktoria Trojanowska przebywała w Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie. Razem z koleżanką oddaliła się od niego samowolnie 6 września 2020 roku. Nastolatka nie zabrała ze sobą żadnych rzeczy — uciekła po kolacji bez telefonu, kurtki oraz butów. Ze swoją matką skontaktowała się 26 września, informując ją, że znajduje się w Warszawie.

Zaginęła Wiktoria Trojanowska. 16-latka uciekła z ośrodka

Wiktoria Trojanowska ma około 170 centymetrów wzrostu. Waży około 68 kilogramów. Ma ciemne włosy do ramion i zielone oczy. 16-latka w dniu zaginięcia była ubrana w czarne spodnie, białą koszulkę oraz różowe klapki — czytamy na facebookowej grupie Zaginieni Cała Polska.

W niedzielę, 11 października w mediach społecznościowych pojawił się apel mamy oraz siostry zaginionej 16-latki. "Wiktoria, jeżeli to widzisz, to bardzo Cię prosimy o odezwanie się do nas. Każdy dzień bez znaku życia od Ciebie jest dla nas bardzo ciężki, a nasze życie po Twoim zaginięciu zamieniło się w strach i obawę o Ciebie. Jeśli cokolwiek złego działo Ci się w ośrodku to można temu zapobiec i zmienić Ci miejsce pobytu na inne, a osoby, które wyrządziły Ci krzywdę pociągnąć do odpowiedzialności! Wiktoria błagamy odezwij się! Kochamy Cię i bardzo się o Ciebie martwimy" - cytuje słowa bliskich zaginionej grupa Zaginieni Cała Polska.

Osoby, które posiadają informacje, które mogą się przyczynić do ustalenia miejsca pobytu Wiktorii Trojanowskiej, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie - z prowadzącym sprawę (telefon: 512 458 327), lub dyżurnym (telefon: 47 70 552 22 ) oraz pod numerem alarmowym 112.

RadioZET.pl/Zaginieni Cała Polska