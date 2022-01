Zapłonęły znicze w centrum Warszawy. Polacy upamiętnili 100 tys. ofiar pandemii

Koronawirus w Polsce przyczynił się do śmierci 100 tys. 254 osób. Dla upamiętnienia zmarłych politycy PO zaproponowali zapalenie zniczy w Parku Saskim koło Grobu Nieznanego Żołnierza o godz. 18.

"Dzisiaj wspólnie z parlamentarzystami KO i mieszkańcami Warszawy zebraliśmy się w Parku Saskim, aby uczcić pamięć ofiar pandemii" - poinformowano na profilach ugrupowania na portalach społecznościowych.



Koronawirus w Polsce. Znicze dla 100 tys. ofiar w Parku Saskim

We wtorek po południu Tusk zapowiadał, że tego dnia wieczorem w Parku Saskim w Warszawie uczci, wraz z parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i mieszkańcami miasta pamięć ponad stu tysięcy ofiar COVID-19. "Wydaje mi się, że to właśnie dzisiaj powinniśmy okazać swoje współczucie i solidarność ze wszystkimi cierpiącymi, ze zmarłymi, z ich bliskimi" - zaznaczał Tusk. "To nie jest statystyka, to cierpienie i rozpacz wielu polskich rodzin. Bądźmy z nimi w tym trudnym czasie. Potrzebują naszej czułości i empatii" - napisał lider PO we wtorek wieczorem na swym profilu na portalu Instagram.



Nieopodal Grobu Nieznanego Żołnierza w Parku Saskim zapłonęły setki zniczy. Politycy opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia z tego wydarzenia. “Zapaliliśmy dziś znicze pamięci 100 tysięcy polskich Ofiar pandemii COVID-19. Mój znicz był dla Ciebie, Mamo” - napisała posłanka KO Marzena Okła-Drewnowicz.

Wcześniej odbyła się akcja Lewicy. "Winę za to ponosi PiS" - nekrologi z taką treścią zawiesili na drzwiach KPRM, siedziby PiS w Warszawie oraz resortu zdrowia parlamentarzyści Lewicy.

Minister zdrowia Adam Niedzielski informował we wtorek rano, że minionej doby odnotowano 11,4 tys. nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 493 osoby z COVID-19. Minister potwierdził, że tym samym od początku pandemii w Polsce zmarło już ponad 100 tys. osób zakażonych koronawirusem.

