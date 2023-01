Akt oskarżenia przeciwko byłemu premierowi z PiS. Śledczy: nie płaci alimentów

Kazimierz M., były premier i polityk Prawa i Sprawiedliwości, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego - uważa Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota. - Śledczy sporządzili akt oskarżenia przeciwko i skierowali go do sądu w połowie grudnia - poinformowała we wtorek PAP rzecznik prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.