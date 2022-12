Koszmarna śmierć z wyziębienia. Nie żyje 20-latek

Dwudziestolatek wyziębił się w chłodni, w której przechowywano owoce i przetwory owocowe. Kiedy przyjechała straż pożarna, młody mężczyzna był już poza chłodnią, nie wykazywał czynności życiowych.

- Ratownicy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W tym czasie wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – powiedział PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku kpt. Maciej Łodygowski. Strażak przyznał, że nie wie, jak do doszło do tego zdarzenia. Na miejscu pracowała policja.

RadioZET.pl/PAP