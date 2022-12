Nagi mężczyzna leżał w nocy na pętli tramwajowej. Był skrajnie wychłodzony

We wtorek około godziny 2.30 strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o nagim mężczyźnie leżącym na pętli tramwajowej na warszawskich Młocinach. Natychmiast pojechał tam patrol.

Nagi mężczyzna leżał w nocy na pętli tramwajowej

Na miejscu strażnicy znaleźli kompletnie nagiego mężczyznę, który leżał na betonie. - Funkcjonariusze okryli mężczyznę kocem termicznym i przenieśli go do radiowozu. Mężczyzna był skrajnie wychłodzony, a jego źrenice nie reagowały prawidłowo na światło - przekazali strażnicy.

Wezwano pogotowie ratunkowe. Do przyjazdu karetki strażnicy próbowali go rozgrzać. Po jakimś czasie mężczyzna zaczął bełkotać, ale było to na tyle niezrozumiałe, że funkcjonariuszom nie udało się ustalić personaliów mężczyzny.

Kilkanaście minut później karetka zabrała go do szpitala. - Prawdopodobnie, mężczyzna mógł być pod wpływem narkotyków - zaznaczyli strażnicy.

RadioZET.pl/ Marta Stańczyk (PAP)