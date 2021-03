Jeden z najdłuższych mostów na świecie powstanie w Warszawie. Niedługo przetarg

Trzaskowski w trakcie konferencji prasowej ogłosił, że most połączy Bulwary Wiślane i praski brzeg Wisły

Przeprawa powstanie na wysokości ul. Karowej na lewym brzegu i ul. Okrzei na prawym brzegu

Przychodzi taki moment, że trzeba te dwa brzegi Wisły ze sobą zszyć. I to dzisiaj robimy – podkreślił prezydent stolicy na czwartkowej konferencji

Most w Warszawie będzie liczył ok. pół kilometra długości. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy jest zmienna – w najwęższym punkcie ma 6,9 m, nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 m. - Przychodzi taki moment, że trzeba te dwa brzegi Wisły ze sobą zszyć. I to dzisiaj robimy – podkreślił na czwartkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ma to być najdłuższa na świecie przeprawa wykorzystywana tylko przez pieszych i rowerzystów. Trzaskowski podkreślił, że most połączy Bulwary Wiślane, które "stanowią miejsce wypoczynku tłumnie odwiedzane przez warszawiaków niemal przez cały rok", a praskim brzegiem Wisły, który "jest bardziej naturalny i niezagospodarowany". Przeprawa powstanie na wysokości ul. Karowej na lewym brzegu i ul. Okrzei na prawym brzegu Wisły.

Jeden z najdłuższych mostów na świecie powstanie w Warszawie. Trzaskowski: projekt jest gotowy

Z informacji przekazanych przez prezydenta stolicy wynika, że projekt mostu jest już gotowy. - Jest on częścią szerszego planu czynienia stolicy miastem przyjaznym dla wszystkich jego mieszkańców oraz dobrym miejscem zarówno do mieszkania, jak i do rozrywki i spędzania wolnego czasu – twierdził Trzaskowski.

Dodał też, że według niego most będzie jedną z kilku inwestycji, które poprawą komfort mieszkania w stolicy. - Ta inwestycja idealnie oddaje wizję Warszawy, w którą wierzę. Miasta, które do tej pory było idealnym miejscem do pracy, a teraz – dzięki zmianom, które już rozpoczęliśmy - stanie się idealnym miejscem do życia - podsumował Trzaskowski.

Rekordowy most powstanie w stolicy. "To symbol wychodzenia Warszawy z pandemii"

Obecna na konferencji przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska stwierdziła, że dzięki nowej przeprawie w stolicy będzie więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów oraz tych osób, które nie używają samochodu. - Jesteśmy w okresie pandemii, ale już widzimy nadzieję, że powoli będziemy z tej pandemii wychodzić. Wszyscy jesteśmy bardzo spragnieni tego, by się spotykać, rozmawiać, być razem, a bycie wspólnie na świeżym powietrzu jest najbezpieczniejsze. W związku z tym wydaje mi się, że ten most jest takim symbolicznym mostem wychodzenia Warszawy z pandemii – powiedziała.

Trzaskowski poinformował, że według kosztorysu most będzie kosztował 180 milionów złotych. - Mamy nadzieję, że realizacja będzie tańsza. Inwestycja była planowana od wielu miesięcy i, mimo iż sytuacja budżetowa stolicy jest trudna, miasto robiło wszystko, by wygospodarować na nią pieniądze – stwierdził prezydent. Dyrektor warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich dodał, że przetarg może zostać ogłoszony w ciągu miesiąca lub dwóch jeśli na najbliższej sesji zostaną przyznane pieniądze na jego realizację. Poinformował także, że realny jest termin zakończenia budowy na przełomie 2023 i 2024 roku.

RadioZET.pl/PAP