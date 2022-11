Atak nożownika w drogerii. Wcześniej sprawca chciał ukraść perfumy

Do zdarzenia doszło w piątek w jednej z drogerii przy ul. Targowej na Pradze-Północ. - Informacja o rannym pracowniku ochrony dotarła do policjantów, którzy bardzo szybko pojawili się na miejscu. Mundurowi zatrzymali agresywnego 22-latka. Ranny pracownik ochrony trafił do szpitala - poinformowała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI kom. Paulina Onyszko.

- Z ustaleń policjantów wynikało, że obywatel Gruzji został przyłapany na kradzieży perfum o wartości 180 złotych. Ucieczkę ze sklepu udaremnił mu pracownik ochrony. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w trakcie której 22-latek wyjął nóż i zranił ochroniarza w brzuch - wyjaśniła komisarz.

Warszawa. Nożownik w drogerii

Wskazała, że policjanci po kontakcie z personelem szpitala ustalili, że obrażenia ciała, jakich doznał pracownik drogerii, całe szczęście nie zagrażają jego życiu i zdrowiu. - Od mężczyzny przyjęto zawiadomienie - dodała.

Zatrzymany 22-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. - Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący kradzieży rozbójniczej w zbiegu z uszkodzeniem ciała 49-latka i narażeniem go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska.

- Na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi on w areszcie tymczasowym - dodała prokurator. Może mu grozić do 10 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP - Bartłomiej Figaj