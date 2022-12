Fatalne warunki na drogach. 38-latek przewrócił się i zmarł

Koszmarne warunki z powodu marznących opadów panują na drogach we wschodniej części Polski. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia. Ślisko jest także na Mazowszu. Jak przekazał we wtorek rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak, do tragicznego zdarzenia doszło rano w Warszawie na zbiegu ulic Targowej z Kłopotowskiego.

Warszawa. 38-latek przewrócił się na chodniku. Nie żyje

- 38-letni mężczyzna szedł chodnikiem. W pewnym momencie wywrócił się - powiedział Marczak. W wyniku upadku 38-latek prawdopodobnie uderzył głową o chodnik. - Niestety zmarł na miejscu. Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia - przekazał rzecznik KSP.

W całej stolicy od rana sytuacja na drogach i chodnikach jest fatalna. Odwilż i marznący deszcz sprawiły, że pokryły się one warstwą lodu. - Z uwagi na złe warunki pogodowe apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno na drogach, jak i chodnikach. Dostosujmy prędkość do panujących warunków. Pośpiech dzisiaj jest niewskazany - zaapelował Marczak.

Także Zarząd Oczyszczania Miasta wystosował we wtorek rano apel do zarządców dróg i chodników. - Zarządcy, wyjdziecie do działań. Chodniki w Warszawie są oblodzone, to trudne warunki dla pieszych. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy - napisał ZOM.

ZOM podkreślił też, że od godz. 22 do 6.30 posypywane były jezdnie, dzięki czemu utrzymana została ciągłość kursowania autobusów miejskich. - 170 posypywarek swoimi działaniami objęło 1600 km dróg. Nie mamy sygnałów, aby występowała na nich śliskość wynikająca z oblodzenia - podał Zarząd Oczyszczania Miasta.

Dodał, że równolegle na tych terenach dla pieszych, za które odpowiada, pracują ekipy porządkowe. - Ich zadanie to przeciwdziałanie i likwidacja śliskości, w pierwszej kolejności na kładkach i schodach, a także w miejscach, gdzie ruch pieszych jest największy, np. dojściach do metra i 4400 przystankach. W sumie do posypania piaskiem i solą mają aż 3,5 mln metrów kwadratowych terenów - podkreślił ZOM.

- Wpływają do nas sygnały o śliskich chodnikach. Ponawiamy apel do pozostałych zarządców, zadbajcie o tereny, za które odpowiadacie, posypcie chodniki i ulice, zadbajcie o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy - zaapelował ZOM.

RadioZET.pl/PAP - Aleksandra Kuźniar, Bartłomiej Figaj