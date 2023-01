Do wypadku doszło w środę. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie około godz. 17.10. Pracownik zakładu przy ulicy Zarzecze wpadł do maszyny służącej do rozdrabniania odpadów. 25-latek zginął na miejscu.

Warszawa. Wypadek w sortowni śmieci. Nie żyje 25-latek

– Mężczyzna wpadł do tego urządzenia, jego ciało zostało rozczłonkowane. Na miejscu była policja oraz pogotowie ratunkowe. Lekarz stwierdził zgon – przekazał Radiu dla Ciebie Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.

- Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Dodatkowo były dwie grupy operacyjne oraz dwa patrole policji i pogotowie ratunkowe - powiedział strażak, cytowany przez PAP. Jak dodał, prawdopodobnie był to nieszczęśliwy wypadek.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Straż pożarna pracowała na miejscu tragedii do godziny 18.30. Do wieczora czynności prowadzili śledczy.

RadioZET.pl/Radio dla Ciebie/PAP