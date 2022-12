Wigilia dla samotnych zgromadziła tłumy. "Opowiem komuś historię, może się uśmiechnę"

Wigilia dla samotnych jest organizowana w wielu miastach w Polsce. W Warszawie rozpoczęła się około godz. 14 w hali Expo przy ulicy Prądzyńskiego 12/14.

- Przyszliśmy tutaj, bo nie chcemy być sami. Chcemy porozmawiać, podzielić się opłatkiem z innym człowiekiem - mówili reporterowi Radia ZET Michałowi Dzienyńskiemu uczestnicy tej niezwykłej Wigilii.

Wigilia dla samotnych - Warszawa 2022

Do hali przyszli seniorzy, bezdomni, uchodźcy i osoby w różnym wieku, które nie chciały spędzić świąt w pustych czterech ścianach. Starsza pani stojąca w kolejce do wejścia cieszyła się, że nie będzie sama. - Z kimś podzielę się opłatkiem, komuś opowiem historię, może się uśmiechnę, komuś podam rękę, kogoś przytulę - mówiła.

- Nie ma rodziny, no i co, sam człowiek będzie siedział w domu? Jakbym miał kogoś, to na pewno byłbym z rodziną. A tak będzie tutaj moja rodzina - przyznał pan Mariusz. - Teraz nie jestem w domu, jest bardzo ciężko - nie kryła pani Wiera z Ukrainy.

Tegoroczne wydarzenie jest szczególne. Uczestnicy Wigilii, łamiąc się opłatkiem, życzyli sobie nie tylko zdrowia, ale także pokoju naszym wschodnim sąsiadom. - Ja bym życzył nie sobie, tylko Ukrainie, żeby wyszła z tego zwycięsko - powiedział pan Tomasz.

Jedzenia przygotowano dla trzech tysięcy osób. Organizatorzy zapewniają, że dla każdego znajdzie się miejsce. Będą tradycyjne potrawy: barszcz, karp, pierogi, uszka.

Organizatorem Wigilii jest Fundacja Wolne Miejsce. Oprócz stolicy, wydarzenie odbywa się m.in w Katowicach, Kołobrzegu, Olsztynie, Lublinie, Przemyślu.

RadioZET.pl