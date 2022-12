Wisiał głową w dół, tracił przytomność. Dramatyczna akcja ratunkowa

Do nietypowej interwencji stołecznej straży miejskiej doszło przy kontroli węzłów ciepłowniczych przy ulicy Elektronowej. Funkcjonariusze z Warszawy kontrolowali w rejonie miejsce przebywania osób w kryzysie bezdomności. Nagle ich oczom ukazał się ranny mężczyzna, który wisiał zakleszczony w kanale ciepłowniczym.

Warszawa. Wisiał głową w dół. Dramatyczna interwencja

"Wisiał zakleszczony na drabince głową w dół i tracił przytomność" - poinformowała w poniedziałek stołeczna straż miejska. Jego noga była zakleszczona w elementy metalowej drabinki. "Mężczyzna nie odpowiadał na pytania strażników, a jedynie lekko poruszał rękami. Konstrukcja drabiny była bardzo niestabilna" - relacjonowali strażnicy miejscy ze stolicy.

Na miejsce przyjechali strażacy i pogotowie ratunkowe. "Dwóch strażaków zeszło do kanału na linach. Sprawdzili parametry życiowe mężczyzny, ustabilizowali konstrukcję, a gdy to było już możliwe, trzeci strażak odciął fragment drabiny z zakleszczonym mężczyzną" - relacjonowała stołeczna SM.

fot. screen Straż Miejska w Warszawie

Ranny mężczyzna został wydobyty za pomocą alpinistycznego sprzętu ratunkowego. Przekazano go ratownikom medycznym. Ranny stracił sporo krwi, był do tego bardzo wychłodzony. Trafił do szpitala specjalistycznego przy ul. Szaserów.

