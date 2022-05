Ważne zebranie kierownictwa PiS. Kaczyński zdyscyplinuje polityków przed wyborami

Jarosław Kaczyński przygotowuje członków PiS do wyborów parlamentarnych. W środę ma odbyć się „motywacyjne posiedzenie klubu”, które ma być odpowiedzią na spięcia w Zjednoczonej Prawicy. – Spodziewam się mocnego wystąpienia prezesa – mówił jeden z polityków partii rządzącej w wywiadzie dla PAP.

Kaczyński „zmotywuje” polityków przed wyborami. Ważne spotkanie kierownictwa partii

- Biorąc pod uwagę ostatnie spięcia w Zjednoczonej Prawicy spodziewam się mocnego wystąpienia prezesa. Na pewno będzie nas mobilizował i podkreślał konieczność jedności w koalicji - powiedział PAP jeden z polityków PiS.

Polityk mówił, że do wyborów parlamentarnych zostało niewiele czasu, przez co członkowie PiS „muszą wziąć się do pracy”. – Musimy zaktywować nasze struktury, by po raz kolejny raz wygrać - stwierdził rozmówca PAP.

Plany Kaczyńskiego już wcześniej w rozmowie z portalem wPolityce.pl zdradził wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Jak mówił, podczas spotkania mogą zostać podjęte "pewne decyzje dotyczące funkcjonowania naszych struktur".

Kością niezgody w strukturach partii może okazać się temat wyboru Adama Glapińskiego na kolejną kadencję jako szefa NBP, a także kwestia zmian w wymiarze sprawiedliwości.

RadioZET.pl/PAP