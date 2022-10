Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski rekomenduje Polakom przebywającym na terytorium Federacji Rosyjskiej powrót do kraju – podała w niedzielę IAR. Dyplomata od kilku dni przebywa na rosyjskim Dalekim Wschodzie, gdzie odwiedził między innymi Władywostok.

"Ambasador Krzysztof Krajewski w trakcie spotkań z Polonią i Polakami mieszkającymi w rejonie Władywostoku zapewnił naszych rodaków, że w każdej chwili mogą liczyć na pomoc polskich dyplomatów pracujących w Rosji. Rekomendował też rozważenie możliwości powrotu do Polski" – podaje Informacyjna Agencja Radiowa.

Apel do Polaków, aby nie jechać do Rosji

"Nasi rodacy zastanawiają się nad powrotem, ale jest to dla wielu z nich trudna decyzja, ponieważ mieszkają w Rosji od wielu lat i mają tutaj rodziny" - podkreślił polski dyplomata.

IAR dodał, że Krzysztof Krajewski zaapelował również do Polaków, którzy zamierzają przyjechać do Rosji, aby na razie zrezygnowali z tych planów.

Tydzień temu Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie odradzało wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne. MSZ wskazało, że odradzane są wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej, w tym w celach zawodowych i w pilnych sprawach rodzinnych.

Obywatelom RP pozostającym na terytorium Federacji Rosyjskiej polski resort dyplomacji zarekomendował opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi.

Z kolei MSWiA zaostrzyło ograniczenia wjazdu Rosjan do Polski. Obywatele rosyjscy nie będą mogli podróżować do Polski w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych i sportowych. - Nie zamierzamy wpuszczać do Polski hurtem żadnej grupy Rosjan, nawet tych, którzy będą mówili, że uciekają przed mobilizacją - powiedział w ubiegłym tygodniu wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Dodał, że w indywidualnych przypadkach Polska będzie mogła stosować przepisy azylowe.

RadioZET.pl/PAP/IAR