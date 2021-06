Wcześniejsze zakończenie roku szkolnego przez Euro i upały? Szef KPRM komentuje

Wakacje powinny zostać w tym roku wydłużone? Zdaniem propagatorów tego pomysłu byłoby to uzasadnione z uwagi na zbliżające się Euro 2021, a także możliwą falę upałów w Polsce. Do kwestii wcześniejszego zakończenia roku szkolnego odniósł się we wtorek w Radiu ZET szef KPRM Michał Dworczyk.

Czy to prawda, że w związku z Euro 2021 i nadciągającą falą upałów pan premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji Przemysław Czarnek ogłoszą wcześniejsze zakończenie roku szkolnego? - pytał we wtorek jeden ze słuchaczy Radia ZET, zwracając się do Michała Dworczyka. Pytanie szefowi KPRM przekazała na antenie prowadząca program "Gość Radia ZET" Beata Lubecka. - Nie mam takiej wiedzy - odpowiedział krótko, ucinając tym samym krążące wśród uczniów plotki o rzekomym wydłużeniu tegorocznych wakacji.

Powrót do szkół we wrześniu bez przeszkód?

Przypomnijmy, że pod koniec maja do szkół wrócili już wszyscy uczniowie. Zdaniem przedstawicieli resortu edukacji nic nie powinno już przeszkodzić w nauce stacjonarnej. Również powrót do szkół we wrześniu wydaje się im niezagrożony, choć eksperci (ale też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia) biją na alarm, przekonując, że po wakacjach czeka nas czwarta fala zakażeń koronawirusem.

- 1 września miejmy nadzieję, że bez jakichkolwiek przeszkód rozpocznie się rok szkolny – mówił we wtorek w programie „Kwadrans Polityczny” w TVP 1 wiceszef Ministerstwa Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski. Podkreślił, że na razie nic nie wskazuje na to, by dzieci nie mogły normalnie wrócić po wakacjach do szkolnych ławek.

Choć pojawiły się też spekulacje na temat ewentualnego wcześniejszego powrotu do szkoły, co miałoby służyć nadrobieniu zaległości po miesiącach nauki zdalnej, wiceminister zapewnił, że resort edukacji nie zamierza dzieciom i nauczycielom zabierać wakacji.

RadioZET.pl/TVP 1