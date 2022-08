We wrześniu nowe decyzje ws. COVID-19. Jest zapowiedź ministra Niedzielskiego

Od 22 lipca trwa proces szczepień czwartą dawką u osób, które ukończyły 60 lat oraz tych, które ukończyły 12 lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami odporności. Wcześniej, od 20 kwietnia, z tej możliwości mogły skorzystać m.in. osoby, które ukończyły 80 lat.

Czwarta dawka dla wszystkich dorosłych

"Już 750 tys. osób z grup 60+ i 12+ z obniżoną odpornością zarejestrowało się na 4. dawkę szczepienia przeciw COVID-19. Aż 300 tys. z nich przyjęło szczepionkę" – napisał minister zdrowia Adam Niedzielski na Twitterze.

Jak dodał, "wszystko wskazuje na to, że 4. dawka dla szerszej populacji, przynajmniej 18+, będzie dostępna z początkiem września". 27 i 28 lipca osoby, które mają wystawione skierowanie na czwartą dawkę szczepienia przeciw COVID-19 i dotychczas nie zarejestrowały się na szczepienie, otrzymały SMS z Ministerstwa Zdrowia.

Możliwy powrót maseczek

Pod koniec lipca szef MZ na konferencji prasowej w Puławach był pytany m.in. o ewentualny powrót obostrzeń w związku z letnią falą zachorowań na COVID-19. Niedzielski zaznaczył, że przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych restrykcjach będzie brana pod uwagę przede wszystkim liczba chorych przebywających w szpitalach.

Jednocześnie zapowiedział, że we wrześniu zastanowi się, czy nie wprowadzić np. obowiązku maseczek w środkach transportu. – Może się szybko pojawić wzmocnienie impulsów do zwiększenia zakażeń. Dzieci wracają do szkoły, mamy powroty do pracy, więcej czasu przebywania w zamkniętych przestrzeniach. Wtedy będziemy się zastanawiali, czy jakichś regulacji chociażby dotyczących maseczek w środkach transportu, we wrześniu nie stosować – wyjaśnił.

RadioZET.pl/PAP