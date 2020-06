Szaleństwo połączone z rażącą nieodpowiedzialnością zafundował swoim małym pociechom 33-letni mężczyzna. Pijany kierowca wiózł czwórkę dzieci w wieku od jednego do jedenastu lat mając 1,5 promila alkoholu, nie mając za to prawa jazdy i sprawnego auta... Trójka dzieci nie miała potrzebnych fotelików bezpieczeństwa. Za wszystkie „wyczyny” grozi mu nawet pięć lat więzienia i sądowy zakaz kierowania.

Pijany kierowca został złapany na gorącym uczynku na terenie gminy Wejherowo. Pomorska Policja podaje, że bez uprawnień przewoził czwórkę dzieci, będąc do tego kompletnie pijanym. Wydmuchał mundurowym prawie 1,5 promila alkoholu.

Mundurowi z wejherowskiej drogówki zatrzymali pijanego ojca w poniedziałek wieczorem. Troje z dzieci przewoził w osobowym chryslerze bez fotelików i pasów bezpieczeństwa, a dwoje z nich na przednim siedzeniu. Tylko jedna z pociech miała szczęście i była przewożona zgodnie z prawem.

Pijany wiózł 4 dzieci. Odpowie przed sądem

W kontrolowanym samochodzie znajdowała się czwórka dzieci w wieku od roku do 11 lat. Sporym zaskoczeniem dla funkcjonariuszy było przewożenie dwójki dzieci na przednim siedzeniu, bez żadnych zabezpieczeń, czwarte także siedziało z tyłu samochodu bez fotelika i zapiętych pasów.

- podaje Pomorska Policja.

Mężczyzna złamał wszelkie możliwe przepisy. Nie posiadał prawa jazdy, a kierowany przez niego pojazd... nie miał wymaganych uprawnień oraz ważnego przeglądu technicznego (grozi za to grzywna).

Policja przekazała sprawę do Sądu Rodzinnego. Niewykluczone, że 33-latek odpowie za najcięższy dla niego zarzut - narażenie życia lub zdrowia. Grozi za to od 3 miesięcy do lat 5 więzienia.

RadioZET.pl/Pomorska Policja