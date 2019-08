O dwa lata opóźni się otwarcie siedziby Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Jak dowiaduje się Radio ZET, najbardziej prawdopodobny termin ukończenia wszystkich prac to, na dziś, 2021 rok. Muzeum zostało powołane w grudniu 2015 roku, na początku kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości, wtedy to rozpoczął się proces jego organizacji.

„Opóźnienia wynikają z procesu administracyjnego oraz współpracy z projektantami. Obecnie muzeum oczekuje wydania pozwolenia na budowę i będzie weryfikować projekt wykonawczy dokumentacji” – informuje muzeum w odpowiedzi na pytania dziennikarza Radia ZET. Chodzi o adaptację zabytkowej Villi Musica przy ulicy Ofiar Piaśnicy w Wejherowie. To w tym budynku ma się mieścić wystawa stała Muzeum Piaśnickiego. Zgodę na prace wydał już konserwator zabytków. „Jeszcze w tym roku w ramach I etapu inwestycyjnego nastąpi ogłoszenie przetargu na prace przygotowawcze. W kolejnym roku zostanie rozpisany przetarg na II etap inwestycji” – informuje muzeum. Planowane prace są skomplikowane, bo sędziwy budynek trzeba jeszcze między innymi osuszyć i odgrzybić. „Otwarcie planowane jest na przełomie 2021/2022 roku” – dodają przedstawiciele muzeum.

Dyrektor muzeum Teresa Patsidis zapewnia jednak w rozmowie z Radiem ZET, że placówka intensywnie pracuje: gromadzi eksponaty, organizuje konferencje i wydaje publikacje. Udało się już między innymi zgromadzić ponad 650 archiwaliów i muzealiów, około 2500 skanów archiwaliów fotograficznych i dokumentów oraz prawie 680 gigabajtów danych pozyskanych w wyniku kwerend zagranicznych. Muzeum zrealizowało też cykl filmów dokumentalnych „Młyny Historii”, w tym film „Piaśnica”. Wydało 8 publikacji: Przewodnik Piaśnica, Przewodnik Mniszek, Przewodnik Szpegawsk, książeczkę edukacyjną dla dzieci „Alicja Kotowska. Nasza siostra dyrektor”, komiks o wydarzeniach w Piaśnicy oraz publikację o historii Villa Musica. Przygotowano także już scenariusz i koncepcję wystawy stałej, a także trzynaście wydarzeń związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Utworzenie Muzeum Piaśnickiego to pomysł wiceministra kultury Jarosława Sellina. Ogłaszając go pod koniec 2015 roku, polityk Prawa i Sprawiedliwości mówił, że już w kolejnym roku placówka przeniesie się do wejherowskiej Villa Musica. Pierwszy termin otwarcia siedziby określono na 2019 rok (taki termin widnieje na stronie muzeum). Dziś wiadomo, że na obejrzenie wystawy stałej w pełnej krasie poczekamy do 2021 roku.

W lasach piaśnickich podczas II wojny światowej Niemcy zamordowali kilkanaście tysięcy osób. Zbrodnia w Piaśnicy nazywana jest pomorskim Katyniem.

