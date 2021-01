Do dramatu doszło we wtorek. Dwa samochody osobowe na jednej z dróg krajowych w województwie lubuskim zderzyły się z ciężarówką. Finał wypadku był tragiczny - śmierć poniosły dwie osoby. Na miejscu pracuje policja, która ustala okoliczności tragedii.

Wypadek z udziałem trzech pojazdów spowodował utrudnienia na drodze krajowej numer 22. Trasa zablokowana jest na wysokości Wełmina w Lubuskiem. Dwie osoby poniosły w nim śmierć. Na miejscu pracują służby ratownicze i policja – poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Dramatyczny wypadek. Auta osobowe zderzyły się z ciężarówką, nie żyją 2 osoby

Do wypadku doszło we wtorek, około godz. 6.30, na odcinku między Gorzowem Wielkopolskim a Strzelcami Krajeńskimi - to jej 78. kilometr. Brały w nim udział dwa samochody osobowe i ciężarówka.

W zdarzeniu śmierć poniosły dwie osoby jadące jednym z samochodów osobowych. Na miejscu policjanci ustalają przebieg wypadku. Droga krajowa nr 22 może być zablokowana przez kilka godzin.

