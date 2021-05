Weronika Kasprowicz zaginęła w Gdańsku. 14-latka wyszła z domu do szkoły i od tamtej pory nie kontaktowała się z najbliższymi. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach.

Weronika Kasprowicz zaginęła w środę 19 maja. 14-latka przed godziną 8 wyszła do szkoły oddalonej kilka metrów od domu. Na miejsce nie dotarła. Dziewczynka do chwili obecnej nie powróciła do domu, ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Jej telefon jest nieaktywny.

Na facebookowym profilu "SOS zaginięcia" napisano, że zaginiona Weronika w ostatnim czasie nawiązała znajomość z dorosłym mężczyzną pochodzącym z województwa lubuskiego.

Weronika Kasprowicz zaginęła w Gdańsku. Policja apeluje o pomoc

Zaginiona Weronika Kasprowicz ma 14 lat, 160 cm wzrostu, długie, czarne włosy i oczy koloru niebieskiego. W dniu zaginięcia 14-letnia Weronika była ubrana w granatowe dżinsowe spodnie, czarną bluzę z kapturem, czarne sportowe buty. Miała też czarny plecak.

fot. Policja w Gdańsku

Wszystkie osoby, które mają informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z policjantami z komisariatu przy ulicy Długa Grobla 4, tel. 47 741 34 22. Informacje można przesłać na adres poczty elektronicznej komendant.kp2@gd.policja.gov.pl lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

RadioZET.pl