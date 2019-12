Dobroć Polaków nie zna granic. By ocalić życie 12-letniej Weroniki Kępas, cierpiącej na wadę serca, wpłacili już blisko 1,4 miliona złotych! To jednak wciąż za mało, do pełni szczęścia – operacji w amerykańskiej klinice dra Hanleya - potrzeba jeszcze pół miliona zł. Trwa walka z czasem – Hanley zalecał, by operację przeprowadzić do końca roku…