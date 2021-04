Wesela w wakacje już bez obostrzeń? Rzecznik rządu o szczegółach

Wesela w wakacje 2021 roku będą mogły się odbyć już bez obostrzeń? W środę minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że szczegóły dotyczące m.in. takich uroczystości zostaną ogłoszone za tydzień. W czwartek do tej kwestii odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller.

Wesela w "ograniczonym, limitowanym zakresie" mogą zostać przywrócone jeszcze w maju - zapowiedział w Radiu ZET Adam Niedzielski. - To kwestia limitu osób. Wesela wrócą stopniowo. Gdzieś w okolicach 25 osób – od takiego limitu zaczniemy - mówił we wtorek Gość Radia ZET.

W środę na konferencji prasowej szef resortu zdrowia dodał, że w przyszłym tygodniu, 28 kwietnia, zostanie przedstawiony szczegółowy plan postępowania dla całego maja. Ma on zakładać "odmrażanie" branży hotelarskiej, gastronomicznej, ale także informacje dotyczące urządzenia komunii, wesel i innych tego typu uroczystości.

Adam Niedzielski podkreślił jeszcze raz, że jeśli dojdzie do poluzowania przepisów w tym zakresie, trzeba będzie się liczyć z faktem, że na takie imprezy będzie można zaprosić ograniczoną liczbę osób.

Wesela 2021 w wakacje bez obostrzeń? Rzecznik rządu wyjaśnia

W czwartek o organizacji wesel w 2021 roku bez obostrzeń mówił w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce Piotr Müller. Prowadzący zapytał rzecznika rządu, czy jeśli ktoś zaplanował wesele w lipcu lub sierpniu, czy może liczyć na to, że odbędzie się ono bez dodatkowych obostrzeń sanitarnych.

- Czy bez obostrzeń, jeśli chodzi o liczbę osób, to takiej gwarancji nie dam. Ale lipiec i sierpień to okres, w którym tego typu wydarzenia bez wątpienia będą mogły się odbywać, bo liczba osób zaszczepionych faktycznie będzie na tyle wysoka, że będziemy mogli sobie na to pozwolić - mówił Müller.

Naprawdę istotne jest, by każdy, kto weźmie udział w takiej zabawie weselnej, zadbał o to, by wcześniej się zaszczepić. Nie jest tak, że wystarczy 50-60 proc. zaszczepionych w kraju i każdy inny jest już bezpieczny. Każdy powinien zadbać o swoje indywidualne bezpieczeństwo. Piotr Müller

- Chodzi o poczucie odpowiedzialności, żeby zabawa nie przerodziła się za jakiś czas w bardzo smutną uroczystość o innym charakterze - dodał polityk.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Wirtualna Polska