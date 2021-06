Wesela i imprezy do 150 osób. Od 6 czerwca kolejny etap luzowania obostrzeń

Wesela w tym roku będzie można przeprowadzić normalnie - zapowiedział tuż przed konferencją prasową ministra zdrowia rzecznik rządu Piotr Müller. - Zadowolone będą osoby, które są tuż przed zawarciem małżeństwa - dodał i przyznał, że chodzi o rozszerzone limity na weselach.

Wesela do 150 osób. Od 6 czerwca nowe limity

Obecnie imprezy okolicznościowe w lokalu - m.in wesela i komunie mogą odbywać się z limitem do maks. 50 osób. W środę na konferencji prasowej szef resortu zdrowia ogłosił, że od 6 czerwca zwiększa się limit osób mogących uczestniczyć w weselach i zgromadzeniach publicznych do 150 osób oraz zostaje przywrócona możliwość organizowania tradycyjnych targów, konferencji oraz wystaw z limitem 1 osoba na 15 m kw.

Adam Niedzielski dodał, że decyzja o zmianach restrykcji dotyczących wesel zapadła na podstawie wyników badań, które wskazują, że szczepienie zabezpiecza w bardzo dużym stopniu - nawet w 90 proc. - przed rozprzestrzenianiem się zakażenia Covid-19. Zaznaczył, że ma to też być zachętą do szczepienia się, bo ono będzie "pewnego rodzaju przepustką" do tego, by uczestniczyć w imprezach i wydarzeniach publicznych.

Minister zdrowia przypomniał, że do limitu osób na weselach nie wliczają się uczestnicy w pełni zaszczepieni przeciw Covid-19. - To jest kluczowa informacja, bo jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony ani w limitach hotelowych, ani konferencyjnych, ani we wszystkich innych limitach, z którymi mamy do czynienia - powiedział na konferencji prasowej.

Niedzielski został potem zapytany o to, kto podczas zgromadzeń i wesel będzie weryfikował, ile z uczestniczących w nich osób jest zaszczepionych, a ile nie. - Generalnie organizator jest odpowiedzialny za weryfikowanie tego. Z drugiej strony osoba, która przychodzi i twierdzi, że ma taki przywilej, takie prawo, by nie być liczonym do limitów obowiązujących, musi to udowodnić i wykazać - stwierdził minister.

RadioZET.pl/PAP